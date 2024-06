Polícia CIVIL prendeu em imóvel de LUXO bandido que já matou pelo menos 4 pessoas

Em Balneário Camboriú/SC; apartamento vale R$ 2 milhões

EM PRIMEIRA MÃO: Na manhã de hoje, 09 de junho, foi deflagrada a Operação “Dom Pablo” da Polícia Civil do Paraná. Foram presos dois homens, sendo Michael Patrick Sanches, o “Cenoura”, e Maicon Cesar Orlandini Pujoni.

As investigações são feitas pelo Grupo de Diligências Especiais – GDE – da PCPR de Jacarezinho, e visa apurar uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no Norte Pioneiro.

Após diversas diligências, verificou-se que “Cenoura” e seu comparsa estavam escondidos em um apartamento de luxo, em Balneário Camboriú/SC. O imóvel é avaliado em R$ 2 milhões.

Com apoio do grupo T.I.G.R.E. da PCPR e da GCM de Balneário Camboriú, foi cumprido mandado de busca e apreensão no apartamento, local onde foram realizadas as prisões.

Foram apreendidos aparelhos celulares, joias e relógios.

