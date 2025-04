Polícia Militar fecha “BIQUEIRA” em Marques dos Reis

Ação iniciou com veículo furtado carregado de maconha

No início da semana, a equipe de Operações com Cães do 2º Batalhão da Polícia Militar realizou uma ação significativa no bairro Marques dos Reis, em Jacarezinho. Durante patrulhamento na Avenida Manoel Ribas, os PMs localizaram um Fiat Tipo, com alerta de furto registrado no dia anterior na cidade de Ourinhos/SP.

Ao verificar o carro, que estava estacionado próximo a um bar, foi constatada a ausência da roda dianteira esquerda. Além disso, um forte odor característico de maconha foi identificado ao abrir a porta do motorista. Com o apoio do cão de faro K9 Drak, a equipe realizou buscas no interior do automóvel, onde foram encontrados diversos pacotes de maconha no porta-malas, totalizando 6,2 kg, e 199 g de cocaína em um pote plástico. No banco do veículo também foram apreendidos uma balança de precisão e documentos pessoais de um indivíduo, que foi identificado, passando a ser o suspeito de autoria do furto do veículo ora recuperado, bem como proprietário da droga apreendida.

Informações adicionais indicaram que o local onde o carro foi encontrado é utilizado para a distribuição de drogas na região. O prejuízo estimado ao tráfico de drogas é de aproximadamente R$ 170.000,00. Também chegou a informação que o suspeito, cujo documentos pessoais foram encontrados dentro do carro, teria avistado a remoção do veículo e fugido para uma área de mata, temendo ser capturado. O veículo, os entorpecentes e os materiais apreendidos foram encaminhados à Polícia Civil para as devidas providências.

Os policiais militares continuaram as diligências, quando no início da madrugada, nesta quinta-feira, dia dez, a (Rondas Ostensivas Tático Móvel) recebeu informações segundo as quais o elemento estava num rancho abandonado às margens do Rio Paranapanema.

De fato, o rapaz foi encontrado num dos quartos do rancho. Ao lado da cama onde estava, localizada uma sacola plástica contendo uma porção de maconha, além de R$ 110,00 em dinheiro. O homem de 23 anos foi preso e encaminhado à 12ª Subdivisão da Polícia Civil para as providências cabíveis.