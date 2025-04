Polícia Militar realiza ação social de Páscoa

Alegria e esperança às crianças

A Páscoa, símbolo de renovação e esperança, tornou-se ainda mais especial graças à ação solidária promovida pelo 2º Batalhão de Polícia Militar. Neste sábado, dia 19, em Santo Antônio da Platina, a corporação levou alegria e esperança às crianças da cidade, com a entrega de aproximadamente 100 ovos de Páscoa.

A iniciativa contou com a colaboração de cidadãos solidários e parceiros da comunidade, que, juntos com os PMs, tornaram possível esse gesto de carinho e solidariedade. A ação foi realizada em diversos pontos do município, estreitando os laços entre a corporação e os moradores, e reforçando o compromisso da corporação com o bem-estar social.

Cada entrega simbolizou não apenas a magia da Páscoa, mas também o fortalecimento da parceria entre os agentes de segurança e a comunidade. Este trabalho demonstra que o 2º Batalhão não se limita ao combate ao crime, mas também atua na construção de um ambiente mais acolhedor e unido para todos.