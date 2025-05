PRE/ Siqueira Campos faz AÇÃO educativa do ‘MAIO AMARELO’

Operação conjunta com órgãos de segurança e saúde

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos, em parceria com diversos órgãos de segurança e saúde, realizará na próxima terça-feira, dia 13 , das 9h30m às 11 horas, uma operação conjunta de conscientização. A campanha integra a campanha MAAIO AMARELO, movimento internacional de mobilização por um trânsito mais seguro.

Com o tema deste ano — “No seu caminho, pode ter uma vida” — a campanha busca sensibilizar motoristas, ciclistas e pedestres sobre a importância da responsabilidade e do respeito nas vias. Durante a operação, serão distribuídos panfletos informativos com orientações e mensagens educativas que destacam o papel de cada cidadão na prevenção de acidentes.

A iniciativa tem como objetivo principal promover uma cultura de segurança no trânsito, envolvendo tanto o poder público quanto a sociedade civil em práticas que salvam vidas. A Polícia Rodoviária reforça o convite à população para participar da ação e contribuir para um trânsito mais consciente.

Contando com a colaboração de todos, os organizadores agradecem o apoio e destacam a importância da participação coletiva na construção de um ambiente viário mais seguro.

A escolha do mês de maio foi motivada pela proposta da Organização das Nações Unidas (ONU), quando decretou a Primeira Década de Ação para Segurança no Trânsito, em 11 de maio de 2011.

A cor amarela foi escolhida por ser a cor da advertência no trânsito. Assim como placas amarelas alertam ao motorista sobre possíveis problemas à frente, a cor amarela do semáforo é reconhecida como sinal de atenção em todo o mundo.