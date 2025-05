Preso casal por tráfico EM RIBEIRÃO CLARO

Mulher flagrada ao tentar entregar droga

Durante patrulhamento no Centro de Ribeirão Claro, policiais militares flagraram uma mulher na garupa de uma motocicleta tentando entregar um objeto à um homem que aguardava na calçada. Ao perceber a presença da equipe, o condutor disfarçou e saiu do local, acelerou e fugiu.

Acompanhado e abordado o veículo na Rua dos Expedicionários. Durante busca pessoal, com a passageira encontrados dois invólucros contendo cocaína, escondidos no bolso da calça e na capinha do celular. Já com o motociclista, havia dois invólucros da mesma substância dentro da carteira, junto com dinheiro em espécie, sendo constatado que os dois abordados eram um casal (conviventes).

Diante da situação, ambos conduzidos ao Destacamento da Polícia Militar para confecção do boletim de ocorrência. O piloto apresentava sinais de alteração psicomotora e admitiu ter feito uso de entorpecentes antes de dirigir, sendo autuado conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

Questionado sobre a existência de drogas em sua residência, o rapaz confirmou e autorizou a entrada dos PMs, os quais acharam entorpecentes diversos, balanças de precisão, embalagens utilizadas para comercialização e um caderno contendo anotações do tráfico. Ao todo apreendidos *911 gramas de maconha, 412 gramas de crack, 31 gramas de cocaína, três balanças de precisão, dois celulares, R$175,65 em dinheiro, uma motocicleta e um caderno com registros da contabilidade.

Dessa forma, o homem (43 anos) e a mulher (31 anos) foram presos e levados à Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho para as devidas providências.