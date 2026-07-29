Preso condenado por furto em Jacarezinho

Mandado de prisão definitiva cumprido na Vila Setti

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, cumpriu na tarde desta quarta-feira (29) um mandado de prisão definitiva contra um homem de 43 anos condenado pelo crime de furto qualificado.

A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal da Comarca de Jacarezinho após o trânsito em julgado da condenação. Conforme a decisão, o homem ainda tem 3 anos e 6 meses de pena a cumprir em regime fechado. A Justiça levou em consideração, entre outros fatores, a multirreincidência do condenado e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Após diligências para localizar o foragido, equipes da Polícia Civil identificaram seu paradeiro e realizaram a abordagem em uma residência localizada na Vila Setti, em Jacarezinho. Depois da confirmação da identidade, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão.

Concluídos os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena.

Segundo a corporação, a prisão reforça o trabalho de cumprimento de decisões judiciais e de efetivação das condenações criminais, garantindo que pessoas com penas definitivas pendentes sejam localizadas e encaminhadas ao sistema prisional.