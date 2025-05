Preso em flagrante por tráfico em Ibaiti

Já possuía passagens

Durante patrulhamento pela Rua Santo Inácio, no bairro São Cristóvão, policiais militares da equipe ROTAM do 2º Batalhão avistaram um indivíduo em atitude suspeita, carregando uma sacola. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem rapidamente escondeu o objeto no bolso, o que motivou sua abordagem.

Após busca pessoal, os policiais localizaram um tablete de maconha, pesando 83,8 gramas, além de um tablete de crack, acompanhado de cinco pedras de tamanho considerável e uma porção esfarelada da mesma substância, totalizando 69,2 gramas.

O abordado, que possui histórico de envolvimento com o tráfico de drogas, assumiu a posse dos entorpecentes e foi preso em flagrante pelo crime de tráfico. Ele foi encaminhado à Companhia da Polícia Militar para lavratura do Boletim de Ocorrência. Em seguida, foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.