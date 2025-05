Preso por embriaguez e PORTE de cocaína em Salto do ITARARÉ

PM localizou após denúncia

No final de semana, policiais militares do 2º Batalhão, em operação da Lei Seca, realizaram diligências para verificar uma denúncia de embriaguez ao volante. Inicialmente, o veículo não foi localizado na Rua Piauí, nas proximidades de um estabelecimento comercial. No entanto, a equipe continuou patrulhando diversas vias até encontrar o automóvel na Vila Nova, em frente a outro estabelecimento.

O motorista, um homem, apresentava sinais evidentes de embriaguez, incluindo olhos vermelhos, andar cambaleante, hálito etílico e fala arrastada. Ele recusou-se a realizar o teste do etilômetro e foi preso em flagrante com base nos sinais observados. Durante a abordagem, os policiais também encontraram, no bolso esquerdo do indivíduo, 0,55 gramas de cocaína.

Como resultado da ação, a Polícia Militar apreendeu o veículo e prendeu o condutor. Além disso, foram lavrados autos de infração conforme os artigos 165 e 230 – V do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), além da tipificação do crime de embriaguez ao volante pelo artigo 306 do CTB.