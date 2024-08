Gov. Ratinho Junior autoriza promoção de PMs e BOMBEIROS

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta quarta-feira dois decretos que promovem 126 policiais e bombeiros militares. Opromove 106 oficiais da Polícia Militar (PMPR). Já opromove 20 oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBPR). A promoção busca valorizar os servidores e reforça o compromisso do Estado com a segurança pública, em ações que vão de novas contratações a novas sedes, além de mais viaturas, helicópteros e armas.

Reforçando compromisso do Estado com segurança pública

O impacto financeiro estimado das promoções é de R$ 2,6 milhões no exercício de 2024, com previsão de inclusão na folha de agosto. São R$ 2,2 milhões referentes à Polícia Militar e R$ 404 mil para o Corpo de Bombeiros.

As promoções da PMPR envolvem os postos de 2º tenente (90 oficiais), capitão (cinco oficiais), major (quatro oficiais), tenente-coronel (seis oficiais) e coronel (dois oficiais), e envolvem critérios de merecimento e antiguidade. A Polícia Militar do Paraná completou 170 anos em 2024 e ganhou no ano passado 2.400 novos policiais militares, já atuando em todas as regiões do Estado.

O Governo do Paraná também está finalizando o novo plano de carreira da Polícia Militar. O Estado deve apresentar em breve para a Assembleia Legislativa do Estado (Alep) um pacote de melhorias para os policiais militares, após a conclusão dos estudos de um grupo de trabalho envolvendo a Casa Civil e a Secretaria da Fazenda.

Já as 20 promoções do Corpo de Bombeiros alcançam os postos de 2º tenente (16 oficiais), capitão (dois oficiais), major (um oficial) e tenente-coronel (um oficial), e atinge bombeiros tanto por critérios de merecimento quanto de antiguidade.

No final de 2022, o CBMPR tornou-se independente da PMPR, seguindo a tendência nacional de desmembramento. Isso garante maior autonomia financeira e administrativa para a corporação, proporcionando um aumento no número de investimentos em equipamentos para combate a incêndios e atendimento da população.

MAIS PROMOÇÕES – O Governo do Estado também anunciou a promoção dos policiais penitenciários no início deste mês. A medida beneficia 622 policiais penais e atinge quase um em cada quatro servidores da Polícia Penal do Paraná, que tem 2,5 mil agentes.