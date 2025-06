PM recupera moto em Guapirama/Quatiguá

Com ajuda de câmeras

A Polícia Militar do 2º Batalhão recuperou, nesta semana, uma motocicleta furtada no último domingo (22) em Guapirama. O veículo foi localizado em uma propriedade rural na estrada que liga Guapirama a Quatiguá.

A investigação começou após câmeras de segurança registrarem a moto circulando pela região. O motorista aparecia usando uma blusa preta com mangas cinza e calça jeans escura.

Com base nas imagens, as equipes intensificaram o patrulhamento e localizaram a motocicleta estacionada em um sítio. Durante a verificação, um homem chegou ao local usando um capacete igual ao flagrado nas imagens. Questionado, ele alegou que a moto havia sido deixada por outra pessoa, que afirmou ter problemas mecânicos no veículo.

Ele foi encaminhado à unidade da PM para prestar esclarecimentos, e a motocicleta foi levada à Delegacia da Polícia Civil de Joaquim Távora.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança e a pronta resposta na recuperação de bens furtados.