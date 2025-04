EM Cambará tenta mas não consegue fugir das Polícias

Quase atropelou crianças

Na noite de domingo dia 13, durante a Operação Baixa Criminal, policiais militares do 2º Batalhão realizavam um bloqueio na BR-369, em Cambará, quando deram ordem de parada a uma Honda/CB 500F. O condutor, no entanto, iniciou uma fuga em alta velocidade, desrespeitando sinais de trânsito e colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas.

A perseguição se estendeu por diversas vias, incluindo a Avenida Brasil e o Bairro Ignês, onde o piloto quase atropelou crianças que brincavam na rua. Durante a fuga, o garupa abandonou a motocicleta e fugiu a pé, enquanto o infrator seguiu em direção à BR-369, trafegando na contramão. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e montou um bloqueio na praça de pedágio.

Após vários minutos de acompanhamento, o homem colidiu contra a viatura e foi detido. Durante a abordagem, não foram encontrados ilícitos, mas o indivíduo admitiu que fugiu devido a irregularidades na documentação do veículo e pessoal. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do 2º Pelotão para regularização, enquanto o condutor foi levado ao pelotão para a lavratura do Termo Circunstanciado.