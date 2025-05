Tomba e derruba ureia em J. Távora

Unidade Operacional da PRE de Siqueira Campos atendeu

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu acidente com vítima no sábado, 08, na PR-092, em Joaquim Távora.

Um DAF/XF105 FTT 510A, de Wenceslau Braz, conduzido por homem (57 anos), trafegava pela Rodovia, com veículos acoplados, no sentido crescente de Joaquim Távora a Santo Antônio da Platina. No Km 316 houve tombamento no lado direito da base de seu sentido de tráfego.

A carga de ureia foi derramada e atingiu as caneletas do acostamento que estavam com água e seguiam para um córrego.

A ureia é o fertilizante nitrogenados mais consumido no mundo. Sua composição tem 46% de nitrogênio na forma amídica. Excelente para adubações de diversas culturas. Excelente para aplicação em plantações de milho, feijão, trigo e aveia.

A Polícia Ambiental também foi acionada. O motorista sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Pronto Socorro de Santo Antônio da Platina.