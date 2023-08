Alep Itinerante na 51ª Efapi (assista sessão especial na íntegra)

Documentos elaborados pelo Poder Público, sociedade civil e entidades organizadas integram projeto de interiorização do Poder Legislativo

A Assembleia Itinerante, projeto da Assembleia Legislativa do Paraná que aproxima o cidadão dos parlamentares, deixou a cidade de Santo Antônio da Platina,btrazendo ao Poder Legislativo uma série de reivindicações, sugestões e propostas que visam melhorar a vida da população. Os documentos são assinados pela Prefeitura, Câmara de Vereadores, entidades de classe, sindicatos, associações e membros da sociedade civil organizada.

A documentação foi recebida pelo primeiro-secretário, deputado Alexandre Curi (PSD), e pelos parlamentares que representam a região no Poder Legislativo. As demandas foram entregues pelo prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, o Professor Zezão, e o presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Celso Freitas.

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina requer reforma e ampliação do Terminal Rodoviário da cidade; a pavimentação da estrada do Santuário Nossa Senhora das Graças; a reforma do Estádio José Eleutério; a pavimentação do Jardim Monte Verde, do Jardim Santo Ângelo e do Jardim Colina Verde; a construção da Unidade Básica de Saúde no bairro Vila Claro; a construção do Centro da Juventude; e a reforma da Escola Cívico Militar Edith de Souza Prado de Oliveira. A administração municipal também solicita a destinação de um caminhão basculante, de um britador móvel e de uma motoniveladora.

Entre as demandas da Câmara Municipal de Vereadores estão a duplicação da rodovia BR -153 até viaduto de Joaquim Távora; projetos para pavimentação e sinalização viária do Parque Industrial da cidade; a pavimentação asfáltica no bairro Distrito de Monte Real; a melhoria no calçamento da rodovia Deputado Benedito Lúcio Machado; a instalação de semáforos no trevo da vila Santa Terezinha; o recape asfáltico na PR-092 entre Santo Antônio e Andirá; a implantação do Condomínio do Idoso na cidade; a construção de uma ponte de acesso entre bairros Vila Sete e Jardim Bela Manhã.

Além disso, o órgão pede recursos para pavimentação em ruas do Jardim Santa Mônica; recursos para recape em torno do bosque da Exposição Feira Agropecuária e Industrial de Santo Antônio da Platina (EFAPI), com pintura na pista de pedestre e ciclistas; pavimentação asfáltica no bairro Mundo Verde; a destinação de uma ambulância para Hospital Nossa Senhora da Saúde; a criação de uma casa de apoio/abrigo para mulheres vítimas de violência; além de melhorias no calçamento e iluminação na rodovia Benedito Lúcio Machado, bem como implantação de ciclovia e pista de caminhada.

A Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina (ACESAP) pede reforço no efetivo policial e fortalecimento da estrutura física do 2º Batalhão da Polícia Militar da 4ª Companhia. A Associação também solicita a destinação de recursos para a melhoria da infraestrutura de segurança no município, com a instalação de câmeras de vigilância em locais estratégicos e a criação de postos policiais.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Santo Antônio da Platina busca apoio para a construção de um novo edifício do Fórum na Comarca da cidade; apoio ao pleito da Revisão do Código de Normas do Foro Extrajudicial; a regulamentação no tratamento humanizado aos presos e a construção de viadutos nas ruas que dão acesso à Rodovia BR-153, que passa por dentro do município.

O Sindicato Rural de Santo Antônio da Platina solicita melhorias de pavimentação e sinalização na PR-092 Rodovia Parigot de Souza, no trecho entre o município e Andirá e a duplicação da mesma rodovia no trecho entre Joaquim Távora a Jaguariaíva; além de uma ambulância UTI Móvel para Santo Antônio da Platina.

O Rotary Club de Santo Antônio da Platina solicita a viabilização de recursos para a reforma e ampliação do Centro Comunitário Bom Senhor, que atende a comunidade local. Já a Associação Casa de Acolhimento Renascer pede a viabilização de recursos financeiros para aquisição de um veículo para promover o atendimento da população em situação de vulnerabilidade. Asilo São Francisco de Assis solicita ajuda para manutenção e reformas do lar, como pintura, revisão da parte elétrica, reforma dos banheiros, um veículo adaptado, entre outros.

O Sindilojas Santo Antônio da Platina pede isonomia com o estado de Santa Catarina na cobrança de ICMS, além da implantação de uma universidade pública e de um Hospital do Câncer na região. Já a Igreja Metodista Santa Mônica pede o asfalto no Jardim Santa Monica. Por fim, a Associação Centro Educacional Lar Jesus Adolescente de Santo Antônio da Platina pede a reforma do prédio profissionalizante da entidade.