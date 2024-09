Assembleia lança tour imersivo com óculos de realidade virtual

Tecnologia permite que se conheça sede legislativa

A Assembleia Legislativa do Paraná anunciou nesta semana o lançamento de um tour em 360 graus por todos os espaços do Poder Legislativo, proporcionando uma experiência imersiva e inédita por meio dos óculos de realidade virtual. A tecnologia permite um passeio pelo prédio da Assembleia, fazendo com que qualquer paranaense conheça o local de todas as regiões do Estado. A inovação faz parte das comemorações dos 170 anos do Poder Legislativo, completados neste ano.

O tour virtual foi criado utilizando tecnologia avançada de realidade virtual para oferecer uma experiência completamente imersiva. Os aparelhos escolhidos têm a capacidade de proporcionar uma experiência de alta qualidade. O dispositivo autônomo conta com uma tela de alta resolução, sensores de movimento de última geração e controles intuitivos, permitindo uma navegação fluida e realista pelos ambientes virtuais. “Com a tecnologia, os usuários experimentam uma sensação aprimorada de presença e imersão, sem a necessidade de cabos ou dispositivos adicionais”, explicou a diretora de Comunicação da Assembleia, Katia Chagas.

Os óculos para o tour virtual estarão disponíveis para o cidadão na sede da Assembleia Legislativa, em Curitiba, e nas ações de interiorização do Poder Legislativo, como nas edições da Assembleia Itinerante, que chega a sua 14° edição nesta semana. O projeto criado para aproximar o Legislativo do cidadão estará em Astorga, no Norte do Estado, nesta quinta (5). Os cidadãos do município serão os primeiros a terem a acesso aos óculos de realidade virtual.

Há quatro meses, uma equipe da Diretoria de Comunicação da Assembleia trabalha na produção do conteúdo. “É uma medida inovadora que, com tecnologia e transparência, mostra a Assembleia de forma educativa e divertida”, comentou Chagas. O projeto inclui aplicativos exclusivos desenvolvidos especialmente para a Assembleia, disponíveis em três idiomas (português, espanhol e inglês). A medida amplia o acesso e o engajamento de um público global.

Interação – Na sessão plenária da segunda-feira (02), os parlamentares puderam experimentar a experiência. Um dos que utilizaram o dispositivo foi o deputado Artagão Junior (PSD). “Os óculos de realidade virtual são uma tecnologia inovadora que representa um grande passo para aproximar o paranaense dos nossos trabalhos legislativos. Isso também fortalece a transparência e a interação com a população, tornando a Assembleia Legislativa mais aberta e conectada”, disse o parlamentar.

A deputada Cloara Pinheiro (PSD) aprovou a novidade. “Tive a oportunidade de testar essa tecnologia e posso garantir que é um grande avanço para aproximar os paranaenses do trabalho legislativo. Com esses óculos, todos conhecer de perto como funciona nossos processos. É uma forma maravilhosa de fortalecer a transparência e a interação”, comentou.

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) também testou a tecnologia. “Muito importante que a Assembleia Legislativa adote as mais modernas tecnologias para se conectar com a população. Os óculos de realidade virtual são um novo instrumento de interação e um atrativo para que as pessoas tenham ainda mais interesse em conhecer o trabalho de deputadas e deputados. Isso cria um vínculo mais forte com a sociedade e representa a plena transparência do Poder Legislativo”, afirmou Romanelli.

Tour – O tour virtual pela Assembleia oferece uma visão única e abrangente dos principais espaços da Casa, combinando tomadas aéreas em 360 graus com vistas internas igualmente imersivas, criando uma experiência visual completa e única. Os visitantes podem explorar virtualmente o edifício, começando com uma visão panorâmica externa, seguida de uma entrada no interior do prédio para ter acesso a detalhes de locais emblemáticos como o Plenário, o Salão Nobre e as salas de comissões.

Cada ambiente é capturado em detalhes, e os visitantes podem interagir com pontos de interesse que fornecem informações adicionais sobre a história, a arquitetura e as funções legislativas. Este tour virtual não apenas permite uma exploração detalhada dos espaços, mas também traz a experiência de estar realmente presente na Assembleia, oferecendo uma perspectiva inédita e totalmente envolvente.

Para enriquecer a experiência, foram desenvolvidos aplicativos exclusivos para óculos da Assembleia. A tecnologia permite uma navegação intuitiva e uma apresentação otimizada dos conteúdos em diferentes idiomas, permitindo uma exploração personalizada da Assembleia.