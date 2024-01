Alex Canziani é novo presidente do Avante

Lidera a sigla no Estado do Paraná



A convite do presidente nacional do Avante, Luís Tibé, Alex Canziani, presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), assume a liderança da sigla no Estado com o objetivo de tornar o Avante uma sigla cada vez mais forte.

Canziani afirmou: “Vamos trabalhar com foco, convocando líderes de todo o Paraná para ingressar no partido. Nossa ideia é ganhar musculatura, lançar muitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nessas eleições e já estruturarmos o partido para o pleito de 2026. Estou bastante motivado com o desafio que o presidente Tibé nos confiou”, declarou Canziani.