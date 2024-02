Alexandre Levatti é PRÉ-CANDIDATO a prefeito (ASSISTAM)

Decisão das alianças foi anunciada anteontem no final da tarde

“O projeto social desenvolvido atualmente busca manter a forma de administrar com responsabilidade, ouvindo a comunidade, admitindo eventuais equívocos na trajetória,mas focado no progresso, respeito e fé cristã, sobretudo com honestidade”. Assim resumiu o chefe do executivo Professor Zezão na visita que fez ao jornal no final da tarde desta segunda-feira,dia quatro, em Santo Antônio da Platina.

Na oportunidade, foi revelado quem é o pré-candidato a prefeito.

Orações precederam a reunião.

Vice será definida com todos os participantes.

Presentes os secretários do Desenvolvimento Econômico, Antônio Marcos de Souza; da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Luis Carlos da Silva; da Assistência Social, Cristiano Benedito Lauro; Diretores de Gabinete, Benedito Miranda, de Planejamento, Bruno Chagas, e Nilton Santos de Lima, de contabilidade e atualmente respondendo também pela Secretaria de Fazenda.

Acompanharam a esposa Luciana, irmã, irmãos, sobrinhos Arlete, Arlei, Ailson, o cunhado Leônidas Silva Neto , o presidente da APLA (Associação Platinense de Engenharia e Arquitetura, Eng. de Segurança do Trabalho Fernando Ribeiro dos Santo e o garotinho Artur.

Alexandre Jesus Levatti, 50 anos, é médico veterinário, produtor rural e empresário, atual secretário municipal de Planejamento.

Casado com a vice-diretora e pedagoga do Colégio Estadual Edith Prado Oliveira,Luciana Corsini Levatti, dois filhos, Andrey, médico, e Antony acadêmico de Medicina da PUC(Pontifícia Universidade Católica)/PR em Curitiba.

Filho do ex-vereador e pecuarista Airton (dois mandatos nos anos de 69 a 73 e 73 a 77) e neto do saudoso Alexandre Levatti Pecuarista e comerciante. Levatti além de professor da rede estadual também já foi secretário municipal de Saúde, chefe da seção de vigilância em saúde da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico ainda nesta gestão de Zezão.