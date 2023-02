Alisson Wandscheer no Bloco Parlamentar da Neurodiversidade

Promoção de conhecimento, informação e inclusão sobre autismo

O deputado Alisson Wandscheer é o líder e proponente do Bloco Parlamentar Temático da Neurodiversidade instalado na Assembleia Legislativa, para promover o conhecimento, a informação e a inclusão sobre o autismo, o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e a dislexia. Apoiaram a criação e serão integrantes do Bloco os deputados: Thiago Bührer, Matheus Vermelho, Marcio Pacheco, Samuel Dantas e Flávia Francischini.

“Precisamos promover ao máximo as informações sobre a neurodiversidade, pois quanto mais conhecimento as pessoas tiverem sobre as particularidades do autismo, TDAH e dislexia maiores são as chances de inclusão e entendimento. O conceito de neurodiversidade aponta que a mente pode funcionar de diversas maneiras e que essas diferenças são apenas variações naturais do cérebro humano”, explicou.

Segundo o parlamentar, uma série de atividades estão sendo programadas para receber representantes de entidades e segmentos, que estão envolvidos no diagnóstico, tratamento, educação, assistência e rede de apoio as pessoas. “Com muito diálogo e participação será possível elaborar e apresentar políticas públicas mais eficazes, esse é nosso objetivo, meu e dos colegas deputados que integram o bloco temático e também têm afinidade com essas pautas”, enfatizou Alisson Wandscheer.

Atividades

Através do Bloco Parlamentar serão realizadas reuniões, audiências públicas, palestras, videoconferências, eventos e a elaboração de material informativo para debater, promover informações e levar conhecimento sobre o autismo, o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade e a dislexia para a sociedade.

Neurodiversidade

Pessoas consideradas neurodivergentes podem ter variações cognitivas como transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, autismo (espectro de transtornos que geralmente se manifestam em dificuldades no convívio social), comportamento repetitivo e, em alguns casos, ansiedade e TDAH), dislexia (transtorno de aprendizagem que dificulta leitura e escrita).

