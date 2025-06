AMP acelera regularização IMOBILIÁRIA

Terrenos do programa barracões industriais do Paraná

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Edimar Santos, participou, em Curitiba, da assinatura de Protocolo de Intenções que acelera a regularização imobiliária dos terrenos do Programa Barracões Industriais do Paraná.

Junto com Edimar, assinaram o documento o secretário estadual interino da Indústria, Comércio e Serviços, Christiano Puppi; a 2ª secretária da Assembleia Legislativa, deputada Maria Victória; o presidente da Aripar (Associação dos Registradores de Imóveis do Paraná), Luis Flávio Fidelis Gonçalves; e a presidente da Anoreg (Associação dos Notários e Registradores do Paraná), Mariana Martins.

Por meio do protocolo, haverá um trabalho de cooperação entre as organizações para aperfeiçoar e implementar ações integradas de fomento à regularização imobiliária dos terrenos do Programa Barracões Industriais do Paraná.

EMPREGOS E RENDA

Ao lado da presidente do Movimento Mulheres Municipalistas e prefeita de Astorga, Suzie Pucillo, Edimar Santos disse que o objetivo do termo é auxiliar os empreendedores a fomentarem seus negócios e a economia nos municípios. “Isso vai se traduzir em maior geração de empregos e renda nas nossas cidades, alavancando a economia local”, avaliou.

Para Puppi, a gestão do presidente Edimar Santos está sendo executada com competência e afirmou que o programa de barracões industriais atenderá 211 municípios. “O termo de cooperação mostra o compromisso da AMP com os municípios”, disse.

A deputada Maria Victória destacou a importância do termo de compromisso para os municípios. “Parabenizo e agradeço a todos por esta parceria que, com certeza, vai alavancar ainda mais o desenvolvimento dos municípios do Paraná”, avaliou. Mariana Martins destacou que o documento assinado hoje trará grande peso à economia do Estado.

Já Luis Flávio comentou que 50% dos imóveis do Brasil são irregulares, o que reforça a importância da assinatura. Ele disse que, com o termo de cooperação, as organizações estão gerando desenvolvimento e mostrando seu compromisso com a sociedade.