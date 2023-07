Anibelli será reeleito presidente do MDB

Desempenho e articulação reconduzem parlamentar ao comando

A convenção no Diretório Estadual do MDB será no próximo sábado, dia oito, das nove às 13 horas, no Hotel Aladdin, rua Lourenço Pinto n° 440, no Centro de Curitiba, ou de forma online. O atual presidente, deputado Anibelli Neto (foto) concorre à reeleição. Neste fim de semana, ele manifestou-se sobre o assunto.

“Satisfação de poder protocolar a nossa chapa para a Convenção Estadual do MDB. Tivemos apenas uma chapa, o que demonstra o consenso de todos em torno do nosso trabalho na presidência do MDB, que conduzimos com democracia e a capacidade de aglutinar, sempre fortalecendo o partido em todas as regiões do estado.

Agradeço pela oportunidade de ser candidato a presidente mais uma vez a todos emedebistas que nos apoiaram, inclusive com sobras de autorização.

Aproveito para convidar a todos para participar da nossa convenção no dia 08 de julho, das 09h às 13h, no Hotel Aladdin, rua Lourenço Pinto n° 440, no Centro de Curitiba, ou de forma online. A luta continua e viva o nosso MDB!”.