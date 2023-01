Discutiram sobre investimentos para a cidade

A terça-feira (17) foi iniciada com reunião do Deputado Estadual Alexandre Curi, prefeito Antonely Carvalho, e representante da cidade de Ibaiti, na Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba.

Na ocasião, foram tratados assuntos acerca de novas emendas e investimentos para a cidade.