Aprovada utilidade à entidade que ampara internados em UTIs

“Precisa de suporte humano para enfrentar dificuldades de quem tem filho sob tratamento intensivo”

A proposta do deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto), do PSD, que concede a utilidade pública para a Associação Dando Voz ao Coração, de Curitiba, foi aprovada pela Assembleia Legislativa e segue para sanção do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).

“A associação foi criada por mães que viveram momentos difíceis e tiveram filhos internados em UTI. Hoje, elas acolhem e amparam outras famílias que passam por essa delicada experiência e necessitam de suporte humano para enfrentar as dificuldades e angústias de ter um filho sob tratamento intensivo”, afirmou o parlamentar.

O título de utilidade pública é concedido para entidades que prestam serviços à sociedade ou realizam projetos de relevância na área social e esportiva, por exemplo. Com o reconhecimento, a organização pode participar de editais e receber recursos públicos. “O título de utilidade pública vai contribuir para a sustentabilidade da entidade e fortalecer suas atividades”, avaliou.

A ideia da associação surgiu em 2018, quando mulheres que tiveram algum tipo de vínculo com a terapia intensiva pediátrica decidiram contar suas histórias no livro “Mães de UTI – Dando Voz ao Coração”, lançado em 2019. Hoje, a organização sem fins lucrativos trabalha em atividades como terapia literária, rede de apoio e acolhimento, atenção ao luto, políticas públicas, informação, conscientização e inclusão social de crianças com necessidades de cuidados especiais.

Além do primeiro livro, a associação Dando Voz ao Coração criou cartilhas orientativas como UTI de Mãe para Mãe e Gestação – Como e quando os Cuidados Paliativos podem ajudar.

A organização trabalha para ampliar seus quadros e parcerias, e também aceita doações de produtos e serviços. O contato pode ser feito pelo email tesouraria@dandovozaocoracao.org.