APROVADO PROJETO ampliando prevenção ao infarto no Paraná

Conscientização da maior causa de morte do Brasil

Maior causa de morte no Brasil segundo o Ministério da Saúde, o Infarto Agudo do Miocárdio é o foco de um projeto de lei que aumenta a conscientização e a prevenção dos paranaenses. Estima-se que ocorram no país de 300 mil a 400 mil casos anuais de infarto e um óbito a cada 5 a 7 casos. Por isso, os deputados estaduais aprovaram uma proposta para fomentar informações sobre cuidados e fatores de riscos.

O texto foi votado nas duas sessões plenárias ordinárias desta terça-feira (16) – uma do dia e outra antecipada de quarta-feira (17). Com dispensa de redação final, segue para a sanção.

A proposição legislativa 651/2023, de autoria do deputado Doutor Antenor (PT), institui o Dia Estadual de Conscientização e Prevenção do Infarto do Miocárdio, em 29 de setembro. Ele explica que o infarto agudo do miocárdio, chamado popularmente de ataque cardíaco ou simplesmente infarto, é uma situação potencialmente fatal, que ocorre por falta de oxigenação adequada do músculo cardíaco, levando à necrose (morte tecidual).

“Para diminuir o risco de morte, o atendimento de urgência e emergência, nos primeiros minutos, é fundamental para salvar uma vida. Desta forma, essa Lei do dia Estadual da Conscientização e Prevenção do Infarto do Miocárdio se faz necessária para conscientizar as pessoas da prevenção do infarto, pois é maior causa de mortes no Brasil. O dia mundial do coração, em 29 de setembro, será a mesma data de conscientização e prevenção no Paraná”, diz o texto.

Segundo a justificativa, quando a obstrução afeta um pequeno ramo da coronária, atingindo uma área pequena e periférica do músculo cardíaco, o infarto pode ser assintomático (ou silencioso). O mais comum, porém, é que a pessoa tenha uma combinação de sintomas, que surgem de repente.

O primeiro costuma ser a dor aguda no peito, que perdura por mais de 20 minutos e pode irradiar para pescoço, mandíbula, costas, braço ou ombro esquerdo, além de ansiedade e agitação. Também pode se manifestar como queimação, sensação de peso ou aperto no peito e formigamento no braço.

“Fique atento, pois cerca de um terço das pessoas não sente a dor típica do infarto. Dessa forma, mulheres, idosos, diabéticos ou pessoas com insuficiência cardíaca podem não ter essa manifestação e podem confundi-la com dor de estômago, azia ou dor nas costas”, reforça o parlamentar.