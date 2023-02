Pavimentação no Aparecidinho III terá festa para moradores

Comemoração promovida pela prefeitura de Santo Antônio da Platina

As obras de pavimentação do bairro Aparecidinho III em Santo Antônio da Platina foram completamente concluídas e a prefeitura municipal irá realizar uma comemoração no próximo sábado, dia 11, para os moradores do local.

O evento será ás 9h e contará com a presença de autoridades, homenagens, apresentações culturais, lanches e Rua de Lazer com atrações para as crianças. Será realizado na Rua Maria Amélia de Jesus, n° 533, em frente ao Centro Comunitário Bom Pastor.

A pavimentação

As obras tiveram início em janeiro de 2019 a partir de uma parceria entre o prefeito José da Silva Coelho Neto (professor Zezão), o deputado estadual Bernardo Carli Filho (in memorian) e o deputado Pedro Lupion e posteriormente com o deputado estadual Luis Claúdio Romanelli.

Somada, a pavimentação contempla aproximadamente 38 mil metros quadrados de asfalto, 9 mil metros de meio fio e 14 mil metros de calçadas beneficiando mais de quatro mil moradores locais. A obra teve investimento de mais de R$6 milhões em recursos do Governo do Estado com contrapartida da prefeitura municipal, que foi responsável pela administração e fiscalização da obra junto à construtora.