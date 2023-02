Assembleia define líderes de partidos, bancadas e blocos

No total serão 11 conjuntos de representação, incluindo lideranças do Governo e da Oposição

A Assembleia Legislativa do Paraná definiu os líderes de partidos, bancadas e blocos partidários que têm representação no Legislativo.

Como já havia sido anunciado, a liderança do Governo fica a cargo do deputado Hussein Bakri (PSD), tendo como vice-líderes os deputados Gugu Bueno (PSD) e Artagão Junior (PSD). Já o deputado Requião Filho (PT) é o líder da bancada da Oposição. O vice-líder escolhido é o deputado Arilson Chiorato (PT). Já a Bancada Feminina será liderada pela deputada Mabel Canto (PSDB).

Partido com o maior número de assentos na Assembleia – 16 no total –, o PSD escolheu como líder o deputado Tiago Amaral (PSD). O partido não indicou vice-líder. Já o Bloco PT/PDT fica com a liderança do deputado Professor Lemos (PT). A vice-liderança é da deputada Luciana Rafagnin (PT). O grupo é formado por oito parlamentares. Com sete cadeiras, o líder do União Brasil é o deputado Do Carmo (União Brasil). A vice-liderança ficou com o deputado Luiz Fernando Guerra (União Brasil).

O bloco MDB/PROS/SD/PSB terá como líder e vice os deputados Anibelli Neto (MDB) e Samuel Dantas (PROS), respectivamente. O grupo é composto por seis deputados. Com cinco representantes, o Partido Liberal (PL) será liderado pelo deputado Delegado Jacovós (PL). O vice-líder é o deputado Gilson de Souza (PL).

Com cinco representantes o bloco Podemos/PSDB/Cidadania terá como líder o deputado Denian Couto (PODE). O primeiro vice-líder é o deputado Douglas Fabrício (Cidadania); a segunda vice-líder é a deputada Mabel Canto (PSDB). Já os quatro deputados do Progressistas serão liderados pelo deputado Soldado Adriano José (PP). O partido não indicou vice-líder.

Por fim, o bloco do partido Republicanos, com três parlamentares, terá como líder e vice, respectivamente, o deputado Márcio Pacheco (Republicanos) e a deputada Cantora Mara Lima (Republicanos).