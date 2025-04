Assembleia Itinerante consolida ‘expressão popular’ no PARANÁ

Povo participa dos debates, propostas e projetos

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) disse na noite desta quinta-feira, 10, que a Assembleia Itinerante, que chegou a sua 21ª edição em Londrina, consolida a expressão popular e a participação da sociedade civil organizada no encaminhamento das demanda, nos debates e na apresentação das propostas e projetos de lei no legislativo estadual.

“É muito importante as sessões especiais que rodam as cidades do Paraná. Além da participação expressiva da população e das lideranças como vemos hoje em Londrina, a Assembleia Legislativa criou um canal forte de comunicação direta com a população que acompanha diariamente todo processo legislativo, as sessões, as audiências públicas, as reuniões das comissões permanentes e a discussão dos todos projetos apresentados pelos deputados e pelo Governo do Estado”, disse durante a sessão do legislativo estadual na Expolondrina.

O presidente da Alep, Alexandre Curi, esteve presente.

O parlamentar destacou que outros legislativos, estaduais e municipais, e prefeituras estão adotando os mesmos mecanismos da Assembleia Legislativa do Paraná. “Hoje temos, as câmaras e gabinetes itinerantes. As audiências públicas, reuniões e sessões são transmitidas para toda a população. Prefeituras e governos têm canais para receber sugestões e propostas para confecção dos orçamentos”, pontuou.

Atuação forte – “O Senado aprovou agora em abril o projeto de lei que assegura a participação popular na formulação do planejamento orçamentário dos estados, municípios e da União, o que incentiva o envolvimento direto da sociedade na elaboração dos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Isso o Paraná já faz há algum tempo”, apontou o deputado, presidente da Comissão do Orçamento da Assembleia Legislativa e coordenador da Frente Parlamentar Municipalista.

O deputado ainda lembrou que parte das demandas apresentadas em 2023 na primeira sessão itinerante em Londrina foi entregue ou está em execução. Entre elas, estão a duplicação da PR-445, os viadutos da PUC (inaugurado), do Grêmio e do Esperança em Cambé (dos dois com recursos garantido) e a pavimentação de 13 quilômetros de terceiras-faixas na PR-170, que liga Rolândia a Porecatu.

“A Assembleia participa ativa e efetivamente das ações do governo, seja pelo programa Asfaltou a construção de 300 creches em 258 municípios. Neste ano, o presidente Alexandre Curi vai devolver R$ 500 milhões ao governo, o que representa 40% do orçamento da Assembleia”, apontou.

Homenageados – Quatro lideranças indicadas por Romanelli foram homenageadas na sessão de Londrina: Aleocidio Balzanelo, ex-prefeito de Sertanópolis; Denise Sebber Romanelli, empresária e ativista; o professor Claudecir Almeida da Silva; e o ex-prefeito de Primeiro de Maio, Mario Casanova (in memorian), representada pela sua filha, a ex-prefeita da cidade, Bruna Casanova.

“Fazer a diferença hoje como essas lideranças homenageadas fizeram e fazem, requer desprendimento, empenho, resiliência e trabalho além da atividade profissional e econômica. As lideranças homenageadas demonstram resiliência no seu propósito em setores em que a solidariedade e o apoio da sociedade são fundamentais”, disse Romanelli.

Veja o perfil dos homenageados

• Claudecir Almeida da Silva

Natural de Londrina, é educador formado em Biologia pela UEL e pós-graduado em educação e políticas públicas, e desde 2001, atua como diretor do Colégio Estadual Marcelino Champagnat. “Claudecir tem uma trajetória marcada pelo compromisso com a qualidade do ensino e a inclusão social. Sob sua liderança, o colégio se destacou com o melhor Ideb e conquistou diversos prêmios nacionais e estaduais em ciência, tecnologia, empreendedorismo, esporte e cultura”, apontou Romanelli.

• Aleocidio Balzanelo

Mais conhecido como Tide Balzanelo foi vereador, vice-prefeito e prefeito de Sertanópolis por dois mandatos. Durante seu governo se destacou como o 9º lugar no Paraná no ranking de eficiência da Folha de São Paulo, 134º lugar no Brasil entre mais de 5 mil municípios e 3ª maior nota em transparência no estado. “Além da vida pública, Tide é fazendeiro e empresário de sucesso, reconhecido pela produtividade e integridade em seus negócios”.

• Denise Sebber Romanelli

Empresária e empreendedora desde muito jovem, atua em Londrina e em Alta Floresta(MT) na década de 80.”Sempre muito atenta às necessidades da comunidade, participa de iniciativas de apoio às mais diversas causas sociais, atuando em prol do hospital infantil, dentre inúmeras outras ações nas comunidades de Londrina. Uma honra e poder homenagear uma mulher que inspira por sua força, resiliência e cuidado para com todos ao seu redor”

*• Mario Casanova (In Memoriam)”

Mário Casanova, conhecido como Marinho, foi prefeito de Primeiro de Maio por três mandatos: 1989–1992, 2001–2004 e 2005–2008. “Marinho faleceu em 8 de agosto de 2022, deixando um legado de trabalho, integridade e dedicação a Primeiro de Maio. Sua memória permanece viva nas transformações que promoveu e no carinho do povo que tanto respeitou e serviu”.