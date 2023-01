Assistência Social inicia o ano com reforma do CRAS

Em bairro de Santo Antônio da Platina

A prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Secretaria de Assistência Social deu início nesta semana a reforma do prédio do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), no bairro Aparecidinho I.

Com a realização da obra, o atendimento será realizado no prédio anexo ao Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação (CDTI), antiga Guarda Mirim, localizada na Rua Vereador José Ritti, nº 47, Vila Ribeiro (fotos).

Além da melhoria da estrutura em geral, o prédio do CRAS também terá a ampliação da cozinha, cobertura do pátio externo para atividades físicas em grupo, banheiros com fraldários e construção de novas salas para atendimentos e oficinas. A empresa vencedora da licitação foi a Fravan Construções Civis Ltda, o investimento da obra é de aproximadamente R$945 mil e o prazo previsto da obra é de oito meses.

A Secretaria Municipal de Assistência Social, onde o expediente é administrativo, também teve mudança de endereço para o Centro de Eventos, próximo parque de Exposições Alício Dias dos Reis (Efapi).

Qualquer informação sobre o atendimento pode ser obtida através do telefone (43) 3534-8725 ramal 320.