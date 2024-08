Aumento do efetivo, rondas nos bairros e Polícia MUNICIPAL

Propostas de Maria Victoria (PP) para segurança

A candidata a prefeita Maria Victoria (PP) afirmou que vai contratar novos guardas municipais, realizar rondas nos bairros, valorizar a profissão e transformar a carreira em Polícia Municipal. A candidata da coligação Curitiba Melhor Para Todos participou nesta segunda-feira (26) de entrevistas no programa Balanço Geral da RIC/TV e no Portal RIC.

Maria Victoria explicou que há espaço para aumentar consideravelmente o efetivo dos guardas municipais na cidade. “Há uma previsão de 2.999 guardas no plano de carreiras, mas só há 1,4 mil guardas municipais em atividade. Vamos aumentar o efetivo, investir em rondas ostensivas nos bairros com Hilux blindadas para que as pessoas tenham mais segurança”, disse

A candidata se comprometeu ainda a transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal. “Uma questão burocrática, de legislação, mas que traz autoridade e a necessidade de avaliação e valorização do plano de carreira dos guardas municipais. Vamos priorizar quem mais precisa, segurança é fundamental”.

SAÚDE – Maria Victoria afirmou ainda que é possível acabar com a fila de consultas e exames especializados em 180 dias por meio de gestão e parceria com instituições privadas.

“Compraremos cada consulta ou exame por R$ 100, valor superior aos pagos por planos de saúde. Considerando a fila de 200 mil pessoas, precisaremos investir R$ 20 milhões. O orçamento para a saúde é de R$ 3 bilhões. Vamos priorizar recursos”.

MAIS – Também falou sobre o congelamento da tarifa do transporte coletivo e a cobrança de tarifas a R$1,00 no fim de semana; reduzir a burocracia na máquina pública com a informatização dos processos e mais velocidade na emissão de licenças e alvarás.

Também afirmou que vai acabar com a fila das crianças nas creches com a construção de novas unidades e o vale-creche; a transformação dos radares em educativos com a emissão de duas advertências antes das multas em caso de infrações leves e a realização de obras nos bairros mais distantes com a pavimentação de ruas, construção de calçadas, melhoria da iluminação e construção de praças mais adequadas.

BIO – Maria Victoria está no terceiro mandato de deputada estadual. Tem 10 anos de vida pública e mais de 100 leis aprovadas e sancionadas. Foi eleita em 2023 para a segunda-secretaria da Assembleia Legislativa. É a presidente estadual e municipal do Progressistas.

Com leis e iniciativas nas áreas da Educação, Saúde, Doenças Raras e Proteção da Mulher, Maria Victoria tem uma atuação voltada a quem mais precisa. Também defende investimentos em Inovação e Energias Renováveis para gerar novos empregos e oportunidades.

Maria Victoria tem 32 anos, é casada com o advogado Diego Campos e tem três curitibinhas: Maria Antonia, Maria Valentina e Maria Stefânia.