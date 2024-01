CAE é destaque em assistência infantil

Na rua 13 de Maio em Santo Antônio da Platina

Em uma iniciativa dedicada a proporcionar um atendimento personalizado a crianças e adolescentes que enfrentam desafios em diversas áreas, o Centro de Atendimento Especializado (CAE), localizado na Rua 13 de Maio, comemora a inauguração de suas modernas instalações.

Esse espaço, voltado para o atendimento de crianças com necessidades especiais, abrange desde casos de autismo e TDAH até necessidades específicas como atendimento audiovisual, Braille e acompanhamento escolar.

No período de final de ano e início de 2024, o CAE enfatiza a aquisição de mais de R$ 20.000 em testes e programas educacionais, pedagógicos, psicológicos e fonoaudiológicos. Estes recursos têm como objetivo avaliar e auxiliar no desenvolvimento das crianças que requerem atenção especializada.

Entre os materiais recebidos, destacam-se ferramentas de avaliação reconhecidas, também utilizadas na rede privada, como Wisc e SonR 2 ½ -7. Além disso, o centro adotou métodos inovadores como o “Método Boquinhas” para o desenvolvimento da fala e velocidade de leitura. No início de 2024, estão previstas a implementação de ferramentas como VB-MAPP, PCL-R, Prof-CA, entre outros.

O êxito desse empreendimento é resultado do trabalho conjunto da Gestão do Executivo Municipal, liderada pelo Prefeito Zezão e Chico da Aramon, e da Secretária Municipal de Educação e Esportes, Adriane Cavatoni Vicario. Ambos os líderes têm demonstrado comprometimento no fornecimento de suporte à sociedade, garantindo que o atendimento personalizado do CAE alcance os mais altos padrões de excelência.

Ao elevar suas instalações e investir em programas educacionais de última geração, o CAE destaca-se como um farol de esperança e apoio para famílias e crianças que enfrentam desafios únicos, reforçando o compromisso da comunidade com a inclusão e o desenvolvimento infantil.