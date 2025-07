Celso Schmidt encerra ciclo na PREFEITURA depois de seis meses

Empresário seguirá colaborando como conselheiro da gestão Gil Martins

Cumprindo o compromisso assumido ao aceitar o convite do prefeito Gil Martins, o empresário e advogado Celso de Souza Schmidt deixou nesta quinta-feira (10) o cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Santo Antônio da Platina. Na ocasião de sua nomeação, ele já havia afirmado que sua permanência na gestão pública seria por apenas seis meses.

Proprietário da Samp Fiat e da Schmidt Motos Honda, com unidades em Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e Cornélio Procópio, Celso destacou que suas empresas exigem dedicação constante, especialmente em decisões estratégicas e eventos nacionais e internacionais do setor automotivo.

Mesmo assim, aceitou integrar a gestão municipal no período de transição de governo, entendendo que poderia contribuir significativamente com sua experiência. Durante sua passagem pela secretaria, teve papel relevante na reestruturação da pasta, no diálogo com empresários e comerciantes, e no planejamento estratégico de ações, com o olhar técnico e prático de quem atua há anos no setor privado.

Agora fora do cargo, Celso seguirá próximo da administração municipal, atuando como conselheiro e colaborando em eventos como a 53ª Efapi (Exposição-Feira Agropecuária, Comercial e Industrial do Norte Pioneiro), que acontece de 19 a 24 de agosto.

Em sua despedida, ele declarou:

“Encerramos um ciclo importante. Tive a oportunidade de colaborar com o governo do prefeito Gil Martins com liberdade e confiança. Foram seis meses intensos, planejados por mim e minha família. Saio com a consciência tranquila, pela porta da frente e com ainda mais admiração pelo Gil, um ser humano comprometido com Santo Antônio da Platina.”

Celso também comentou que retomará compromissos empresariais que havia deixado em segundo plano, mas continuará disponível para contribuir com a gestão sempre que necessário:

“Participei diretamente de um governo sério e comprometido. Acredito no projeto do prefeito e me sinto honrado por ter feito parte disso.”

O prefeito Gil Martins também se manifestou:

“Desde o início sabíamos que o tempo seria curto, mas valioso. Celso trouxe credibilidade, conhecimento e espírito de equipe. Só tenho gratidão pela contribuição que ele deu ao nosso governo. Sei que continuará como um parceiro sempre presente.”

O nome que assumirá a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ainda não foi definido. Segundo o prefeito, como o município está em período de férias coletivas em diversos setores, a escolha será feita com calma e planejamento.