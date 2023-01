Chefes dos Poderes divulgam Texto em defesa da democracia

Os chefes dos Poderes do Paraná se reuniram nesta segunda-feira (09) para repudiar novamente os atos de violência e vandalismo cometidos em Brasília neste domingo (08) e reafirmar o compromisso já exarado por cada ente individualmente em prol da Democracia, das instituições brasileiras, da soberania do voto popular e da Constituição de 1988. O encontro marca uma unidade de vozes em prol da pacificação da sociedade paranaense.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano, o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, José Laurindo de Souza Netto, e o procurador-geral de Justiça, Gilberto Giacoia, que também participou do encontro, estão acompanhando os desdobramentos dos eventos de Brasília e não pouparão esforços para colaborar com as autoridades federais no esclarecimento e responsabilização dos fatos e no fortalecimento da República Federativa do Brasil.

O Paraná, a exemplo do Brasil, clama por paz, respeito, harmonia, justiça, progresso e colaboração entre as pessoas.

Carlos Massa Ratinho Junior

Governador do Estado do Paraná

Ademar Traiano

Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná

José Laurindo de Souza Netto

Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná

Gilberto Giacoia

Procurador-geral de Justiça do Paraná