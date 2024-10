CHICO da Princesa apoia Levatti (assista)

Foi vereador platinense e 16 anos deputado federal

Francisco Octavio Beckert, também conhecido como Chico da Princesa, visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina. Na ocasião, manifestou suporte aos planos de governo de Alexandre Levatti e Giovanne Rodrigues Zanato.

Chico foi eleito vereador pelo PL em 1992, com mandato iniciado em 1993 e ficando no cargo até 1995. Na Câmara Federal assumiu pela primeira vez na legislatura de 1995 a 1999, Em 1995, filiou-se ao PTB e passou a integrar a Comissão de Viação e Transportes. Na eleição de outubro de 1998, reelegeu-se deputado federal. Pelo PSDB, passando então a fazer parte da base de apoio ao segundo governo de FHC. No pleito de outubro de 2002, foi mais uma vez reeleito pelo PSDB. Na eleição de outubro de 2006, elegeu-se para seu quarto mandato consecutivo.

Em 2019, o suplente de deputado estadual Hilton Santin Roveda (PR), prefeito de União da Vitória, foi convocado para assumir a vaga do deputado estadual Guto Silva(PSD), entretanto, Roveda abriu mão da cadeira na Alep. Silva foi nomeado por Ratinho Junior para ser secretário-chefe da Casa Civil e Chico da Princesa, também figurava na fila de suplentes sendo convocado para assumir como deputado estadual por um breve período de tempo.

Fotos: Ruan Ferreira

