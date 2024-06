Cida Borghetti será PATRONESSE DO programa ‘Dedica’

Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas

A ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, recebe na quarta-feira (12) o título de patronesse do Programa Dedica, Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, mantido pela Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas. A entrega será feita pelo presidente da Associação, Domingos Murta e pela diretoria da entidade.

Cida Borghetti foi escolhida pela trajetória de luta pelos direitos e pela proteção de crianças e adolescentes. A ex-governadora é referência internacional em primeira infância e saúde preventiva e vai auxiliar a Associação a ampliar a arrecadação de doações ao Dedica.

O Programa presta assistência a crianças e adolescentes vítimas de violência grave ou gravíssima encaminhados pelo Complexo Hospital de Clínicas, pelo Ministério Público, Varas da Infância, Conselhos Tutelares, Delegacias e de outros centros de atendimento e proteção.