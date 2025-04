Cobra comemora início de 4º ciclo

Em novembro que vai atender 35 mil animais

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) está comemorando, nesta quarta-feira (25) a divulgação das datas do início do 4º ciclo do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet Paraná) com início em 1º de novembro até o mês de abril de 2025. O CastraPet é uma das mais efetivas ações de cuidado com animais do País, e o deputado Cobra Repórter é um dos idealizadores.

O quarto ciclo vai beneficiar 175 municípios de todas as regiões do Paraná e tem estimativa de esterilizar 35.282 animais, entre cães e gatos, com investimento de R$ 9.625.000,00. Por indicação do deputado Cobra Repórter serão contemplados nesta etapa: Arapuã, Cambé, Conselheiro Mairinck, Grandes Rios, Jundiaí do Sul, Nova Fátima, Porecatu, Prado Ferreira, Quatiguá, Rancho Alegre, Rolândia, Rosário do Ivaí, Santa Inês, Sapopema e Wenceslau Braz.

“Este é um dos mais importantes programas do Governo do Estado e que tenho a honra de ter sido um dos idealizadores. Quando finalizar este ciclo no ano que vem já serão 107 mil animais atendidos em 324 municípios. Quando idealizei o programa e conversei com o governador Ratinho Junior, a meta inicial era 100 mil castrações. Já vamos ultrapassar a meta e o programa continuará atendendo os municípios”, destaca o deputado estadual Cobra Repórter.

O deputado ressalva ainda que alguns municípios indicados não foram contemplados neste 4º ciclo por conta de documentação, mas que essa é apenas uma etapa e que novos ciclos serão lançados em breve. A proposta contempla exclusivamente pets da população de baixa renda, de organizações da sociedade civil ou de protetores independentes.

Agenda de atendimentos do Castrapet nas cidades indicadas por Cobra Repórter:

Dezembro

11/12 – Jundiaí do Sul

12/12 – Conselheiro Mairinck

Janeiro

22/1 – Wenceslau Braz

24/1 – Quatiguá

25/1 – Quatiguá

29/1 – Nova Fátima

Fevereiro

8/2 – Grandes Rios, Cambé

10/2 – Rosário do Ivaí e Rolândia

11/2 – Rolândia

12/2 – Arapuã, Rancho Alegre

13/2 – Rancho Alegre

14/2 – Porecatu

15/2 – Porecatu

Março

13/3 – Prado Ferreira

14/3 – Santa Inês

15/3 – Santa Inês

21/3 – Sapopema