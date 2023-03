Cobra defende que Dia das Mulheres seja um feriado estadual

Apresentação de Projeto de Lei no meio desta semana

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou, nesta quarta-feira (08), um projeto de lei, na Assembleia Legislativa, para que o dia 08 de março, Dia Internacional das Mulheres, seja considerado feriado no âmbito do Estado do Paraná.

“Definir como feriado estadual o Dia Internacional das Mulheres, declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o dia 8 de março, é memorar a importância da defesa pela equidade entre os gêneros, promovendo a reflexão em toda a sociedade paranaense dos direitos das mulheres”, destacou o deputado Cobra Repórter em seu projeto de lei.

Segundo o texto, transformando a data em feriado, reforçará a importância do papel das mulheres na sociedade, levando em consideração todos os fatos históricos e movimentos sociais que lutam pela equidade nas oportunidades, no tratamento, no trabalho em relação aos homens, no enfrentamento às dificuldades sociais, contra as injustiças, contra os casos de violência, que lamentavelmente ainda se fazem constantes até os dias de hoje.

“Consagrar como feriado o Dia Internacional das Mulheres, elevará os sentidos pelo reconhecimento essencial da defesa da mulher, pautando enaltecer a relevância da compreensão, do respeito, da atenção e do enfrentamento às desigualdades experienciadas por elas. Promoverá maior reflexão social sobre a necessidade de aperfeiçoamento dos direitos das mulheres ante as desigualdades de gênero. Conclamamos a todos os nossos pares parlamentares, em especial das deputadas estaduais que representam brilhantemente esta casa de leis, a procederem o devido apoio à proposta de lei, pois trata-se de um assunto importantíssimo pelo reconhecimento dos direitos das mulheres em nosso Estado”, ressaltou o deputado Cobra Repórter.