Dep. Cobra Repórter integra importantes comissões na Alep

Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), que assinou seu terceiro mandato no início deste ano, assumiu na Assembleia Legislativa importantes comissões temáticas. Uma delas é a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, da qual é presidente.

Cobra Repórter também integra as seguintes comissões como titular: Comissão de Cultura; Comissão de Defesa do Consumidor; Comissão de Relações Federadas e Assuntos Metropolitanos; Comissão de Revisão e Consolidação Legislativa e Comissão de Turismo.

Como suplente é membro da Comissão de Constituição e Justiça, da qual é suplente do presidente; Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação.

“A participação nas comissões é fundamental, pois por lá passam os projetos relevantes de cada área e é onde podemos verificar o que é importante para ir a votação do plenário. Também quero destacar a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, da qual sou presidente. Depois de quatro anos à frente da Criai, chegamos à conclusão de que era importante um trabalho mais focado no idoso, já que nossa população está envelhecendo. Queremos fazer um intenso trabalho com este segmento para garantir os direitos da pessoa idosa”, reforçou Cobra Repórter.