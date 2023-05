Centenário: Cobra receberá Cidadania

Proposição foi do vereador Adam Lineker(PSC)

“Estou muito honrado com esta homenagem. Ser Cidadão Honorário de Centenário do Sul é um reconhecimento ao trabalho que venho realizando pelo município desde o início do meu primeiro mandato, em 2015. Foram inúmeras conquistas ao longo destes oito anos na Assembleia. Sou muito grato pelo reconhecimento”, declarou o deputado estadual Cobra repórter.

O projeto que garantiu a homenagem é do vereador Adam Lineker e foi aprovado por unanimidade pela Câmara dos Vereadores no último mês. “O deputado é uma pessoa que está constantemente presente na cidade, vem fazendo um trabalho importante durante os últimos anos na Assembléia em defesa de nossa do nosso município, trazendo recursos e emendas que ajudam a nossa população”, afirmou o vereador.

Com esse título o Deputado se torna um Cidadão Centenariense. Já está marcada para o dia 26 de maio, às 19h30, a Sessão Solene da Câmara Municipal de Centenário do Sul para a entrega da honraria.

Este é o terceiro título de Cidadão Honorário que o deputado recebe: já foi homenageado pelos municípios de Leópolis e Nova América da Colina.