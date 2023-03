Cobra Repórter solicita rigor na apuração de caso

Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CDPI), da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), enviou um ofício ao delegado de Polícia Civil de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, solicitando rigor nas investigações no caso do casal de idosos da cidade, que sofreu espancamento, sendo que uma vítima perdeu a vida e a outra socorrida em estado grave.

Segundo as informações, o casal foi encontrado com ferimentos graves em sua residência. O homem, de 79 anos, morreu no local, enquanto a companheira, de 65 anos, foi encaminhada por socorristas em estado grave para o Hospital da Providência.

“Como presidente da Comissão que defende os direitos dos idosos, pedimos rigor nas investigações, na apuração dos fatos e, se possível, ao final, mantenha esta Comissão informada das providências tomadas. Também colocamos a Comissão à inteira disposição, a fim de trabalharmos juntos na causa de proteção de nossos idosos”, enfatiza o deputado Cobra Repórter.