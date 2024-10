Com 66,7%, Silvio Barros venceria no PRIMEIRO turno

Na mais recente pesquisa eleitoral estimulada realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas para a Prefeitura de Maringá, divulgada hoje, o candidato Silvio Barros (PP) vencerá no primeiro turno com 66,7% dos votos válidos, segundo a pesquisa.

Logo atrás, na contagem dos votos válidos, aparece Edson Scabora (PSD), com 22,8%, seguido por Humberto Henrique (PT) com 7,5%, Evandro Oliveira (PSDB) 2% e Pastor José Santos (MOB) com 1%. A coleta de dados foi feita entre os dias 26 e 29 de setembro com 710 eleitores do município. A pesquisa tem uma margem de erro de 3,8 pontos percentuais. pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º PR-03428/2024 para o cargo de Prefeito.