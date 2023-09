Comissão discute aperfeiçoamento

Que liga Matinhos à Pontal do Paraná no litoral

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) defendeu nesta terça-feira, 19, a formação de uma comissão para debater o aperfeiçoamento do projeto de duplicação da PR-412, que liga Matinhos a Pontal do Paraná.

A sugestão foi dada em reunião na Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística (SEIL), com a participação de técnicos da pasta e de representantes da sociedade civil do Litoral.

“A formação de uma comissão com representantes das prefeituras, sociedade civil e da equipe do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem) pode ajudar a chegar a uma solução que atenda a questão técnica e os anseios dos comerciantes, veranistas e da população do litoral”, observou Romanelli. “Conceitualmente, entendo que a rodovia deveria ser caracterizada como uma grande avenida”, acrescentou.

Segundo representantes do comércio de Matinhos, o projeto apresentado pelo DER necessitaria de uma revisão para melhorar a mobilidade de pedestres e veículos. Na avaliação dos comerciantes, 70% das pessoas que vivem na região, ou que passam o verão nos balneários cortados pela PR-412, têm que fazer a travessia da rodovia para chegar até a praia.

“Acredito que temos um projeto bastante robusto”, afirmou Romanelli, observando o empenho do governador Carlos Massa Ratinho Junior para promover mais uma obra significativa para o Litoral. “O governador enfrentou o desafio de fazer uma grande transformação no Litoral com obras que ficarão para a história. No caso da PR-412, a ideia é que seja a avenida da integração, que ofereça segurança e fluidez aos pedestres e usuários. A duplicação vai contribuir para o crescimento dos balneários”.

O encontro com os comerciantes de Matinhos foi conduzido pelo secretário Sandro Alex, da SEIL, e teve a participação dos deputados Alexandre Curi (PSD) e Anibelli Neto (MDB).