Cônsul-geral da Itália recebe homenagem

Menção Honrosa foi proposta pelos deputados Ademar Traiano (PSD), Alexandre Curi e (PSD) Maria Victoria (PP)

A Assembleia Legislativa do Paraná homenageou durante o Grande Expediente da sessão plenária desta segunda-feira (20) o cônsul-geral da Itália em Curitiba, Salvatore Di Venezia. A proposição dos deputados Ademar Luiz Traiano (PSD), Alexandre Curi (PSD) e da deputada Maria Victoria (PP) teve por objetivo promover uma distinção com a entrega de Menção Honrosa para marcar a passagem do representante italiano que, após seis anos à frente da representação italiana na capital paranaense, retorna ao país natal para novas atribuições.

A distinção é o reconhecimento ao trabalho realizado pelo cônsul italiano junto às comunidades italianas no Sul do Brasil. Sob sua chefia, o Consulado-Geral da Itália no Paraná e Santa Catarina ganhou uma nova sede. Promoveu iniciativas de cooperação educacional que possibilitaram a aprendizagem do idioma italiano para crianças, jovens e adultos, através de parcerias com a Universidade Federal do Paraná e a rede municipal de ensino de Curitiba.

Di Venezia desenvolveu diversas ações de diplomacia cultural entre o Paraná e a Itália, que gerou empregos através de importantes atividades econômicas da indústria criativa paranaense, tal como o Festival Mia Cara Curitiba, além de ações em parceria com instituições como a Sociedade Giuseppe Garibaldi, o Centro de Cultura Italiana e o Centro Cultural Dante Alighieri.

Comitiva

A comitiva italiana formada pelo cônsul-geral Salvatore Di Venezia e pela consulesa Liris Bogo, pelo assessor-chefe de Relações Internacionais da Prefeitura de Curitiba, Rodolpho Zannin Feijó, e pelo conselheiro-geral dos Italianos no Exterior, Walter Petruziello, foi recebida na sala da Presidência pelos proponentes da Menção Honrosa, presidente deputado Ademar Luiz Traiano (PSD) e sua esposa Rose Traiano, pelo primeiro-secretário deputado Alexandre Curi (PSD) e pela segunda-secretária deputada Maria Victoria (PP), acompanhada de seu esposo Diego da Silva Campos, e seus pais Cida Borghetti, presidente da Sociedade Giuseppe Garibaldi, e Ricardo Barros, deputado federal licenciado e secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços.

Após almoço da Comitiva com os parlamentares e convidados, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, concedeu entrevista coletiva e disse que a Menção Honrosa ao cônsul da Itália acontece por ocasião da sua transferência e que “ele já esteve aqui por inúmeras vezes, é um homem que sempre manteve uma relação estreita com o Poder Legislativo do Paraná, de uma sensibilidade ao atendimento às pessoas e o Paraná vai perder com a sua ausência, por isso a nossa homenagem a ele na Sessão Plenária de hoje”, concluiu.

A deputada Maria Victoria explicou a importância da passagem do cônsul Di Venezia pelo país que “inovou sobremaneira o intercâmbio cultural entre Itália e Brasil, criando o evento “Mia Cara Curitiba” que já está indo para 11ª edição, sempre cuidou muito bem dos interesses dos paranaenses dentro do consulado e merece esse voto de congratulações, e a passagem é apenas do cargo, a amizade fica e o Paraná será sempre a sua casa”.

Para o cônsul-geral Salvatore, “a homenagem é motivo de orgulho, de honra e receber esta homenagem hoje aqui na Assembleia do Paraná é uma coroação da minha carreira, pois logo vou me aposentar e por isso vejo como o meu trabalho mais importante, seja na parte cultural, seja na parte econômica, mas especialmente para os cidadãos ítalo-brasileiros que conta com quase 135 mil pessoas”.

Perfil

Nascido em Avellino, Itália, em 3 de outubro de 1957, concluiu a licenciatura em Ciências Políticas na Universidade Fredeia II, de Nápoles, em 24 de março de 1981. Iniciou a carreira no Ministério da Relações Exteriores em 30 de novembro de 1984. Exerceu a Direção geral do Gabinete de Cooperação para o Desenvolvimento. Foi Vice-Cônsul da Itália no Consulado da Itália em São Paulo de 1984 a 1988.

Foi cônsul do Consulado da Itália em Hamilton, Ontário, no Canadá, de 1994 a 1997. Também foi Conselheiro da Embaixada da Itália em Madrid, de 2005 a 2010. De 2010 a 2013 foi Cônsul Geral da Itália em Curitiba, para o Paraná e Santa Catarina. Retornou ao posto máximo do Consulado da Itália em Curitiba em 2020, permanecendo até o mês de março de 2023.