Convenção de Gil e Terezinha Maiorky

Aconteceu sábado, dia 20, nas dependências do Legislativo platinense, na Avenida Oliveira Motta, a Convenção Municipal do Candidato a Prefeito platinense Gil Martins (Republicanos) e da candidata a Vice-Prefeita, Terezinha Maiorky (PP).

A Coligação recebeu o nome de “Humanização, Transparência e Oportunidades”.

Presenças dos Deputados Estaduais do PSD, Cobra Repórter e Evandro Araújo; do Deputado Federal Pedro Lupion (PP); Alex Canziani, Secretário Estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI); Prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso (MDB); Juarez Daio, Coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro; Edimar Santos, Prefeito de Santa Cecília do Pavão e presidente da Associação dos Municípios do Paraná.

Lupion citou José Jaime Mineiro como coordenador e articulador, “O vereador Mineiro é muito importante para todos nós”, assinalou, provocando aplausos.

Também estavam presentes os ex-prefeitos Celso de Souza Schmidt e Flávio Maiorky, maioria dos vereadores da atual composição da Câmara Municipal local, empresários, ex-vereadores, profissionais de vários segmentos da cidade e muitos populares, além dos 98 candidatos a vereadores e seus familiares.

Desde a manhã começaram as convenções dos partidos que estão apoiando Gil e Terezinha. O primeiro foi o Partido Avante, seguido de União Brasil, PSDB, MDB, PP e Republicanos.

A convenção geral teve início às 17h30 e se estendeu até por volta das 20h45m. O plenário da Câmara ficou literalmente ocupado pelo grande número de pessoas que compareceram.

A abertura se deu com a bênção ecumênica realizada pela Pastora Heidi e, em seguida, a jovem Letícia Guideli entoou o Hino Nacional Brasileiro. Foi executado ainda o Hino Municipal de letra e arranjo de José Chagas e voz do filho,o saudoso Renato Chagas.

Na sequência começaram as falas dos convidados, todos, enaltecendo o ex-assessor do ex-deputado Federal Alex Canziani e, até recentemente, da Deputada Federal Luisa Canziani (PSD).

Ao fazer o uso da palavra depois de chamar todos os candidatos a vereador à frente do plenário da Câmara, Gil destacou vários pontos de sua trajetória, primeiro como vereador, depois como assessor e, posteriormente, a meta de trabalho que pretende aplicar, caso eleito.

Ressaltou sobre a missão que tem pela frente e o quanto é privilegiado de contar com o apoio da esposa Fatima Martins Izak (que fez uso da Palavra), de sua família e pessoas interessadas no melhor para o município, daí, todos estarem juntos nesta caminhada de campanha.

Cerimonialista: Jefferson Oliveira

Fotos: Martinho de Paula e Valdir Domingos