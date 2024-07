Convocação da convenção do MDB/SAP

Em Santo Antônio da Platina

O Partido MDB de Santo Antônio da Platina convoca os membros da Comissão Executiva para a Convenção Partidária Eleitoral das eleições de 2024.

A reunião será no dia 20/07, com início às 13h e término às 14h, no auditório da Câmara Municipal da cidade.

Serão as ordens:

I. Deliberação sobre a participação no pleito municipal de 2024;

II. Escolha dos candidatos que disputarão as eleições municipais majoritárias (Prefeitos/Vice-prefeitos) e/ou proporcionais (Vereadores) a serem realizadas em 6 de outubro de 2024;

III. Deliberar se serão realizadas coligações para as eleições majoritárias e discussão, aprovação e nome da coligação ou se o partido concorrerá isoladamente;

IV. Sorteio dos números para candidatos a vereadores e nomes de urnas;

V. Indicação dos representantes/delegados;

VI. Delegação de poderes à Comissão Executiva Provisória Municipal e outros assuntos de interesse partidário e eleitoral, referente às eleições 2024, no município de Santo Antônio da Platina.