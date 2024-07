Convocação da convenção do PSDB/SAP

Em Santo Antônio da Platina

O Partido PSDB de Santo Antônio da Platina convoca os membros da Comissão Executiva para a Convenção Partidária Eleitoral das eleições de 2024.

A reunião será no dia 20/07, com início às 10h20e término às 11h20, no auditório da Câmara Municipal da cidade.

Serão as ordens:

I. Escolha dos candidatos a VEREADORES e VEREADORAS da Federação Municipal;

II. Deliberação sobre o lançamento de candidaturas próprias para Prefeito e Vice-Prefeito;

III. Deliberação sobre coligações com outros partidos ou federações (majoritária);

IV. Estratégia eleitoral a ser adotada;

V. Denominação da coligação (se for aprovada)

VI. Assuntos gerais, bem como sobre as demais questões legais que envolvam o processo eleitoral.