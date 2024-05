Corpo de Bombeiros e SAMU simulam acidente de trânsito

Dr. Antonely enaltece treinamento em Ibaiti

O Corpo de Bombeiros e o SAMU de Ibaiti realizaram um treinamento em conjunto em frente à Prefeitura Municipal de Ibaiti na tarde desta terça-feira (21). O treinamento foi uma simulação de um acidente de trânsito urbano envolvendo um automóvel e uma motocicleta com vítimas de lesões graves. Moradores participaram como voluntários da simulação.

O treinamento faz parte das atividades da campanha Maio Amarelo — que visa aumentar a conscientização sobre a segurança no trânsito.

De acordo com aspirante BM Poleto, comandante da 3ª Seção do Corpo de Bombeiros de Ibaiti, esses treinamentos são realizados visando a interação das equipes de socorro, procurando sempre a excelência no atendimento à população.

Para o prefeito Dr. Antonely Carvalho a campanha Maio Amarelo é muito importante para conscientizar as pessoas sobre segurança no trânsito. “Uma iniciativa muito louvável do Corpo de Bombeiros juntamente com o SAMU e equipes de saúde de Ibaiti, que atendem Ibaiti e Norte Pioneiro. Sabemos a importância do atendimento rápido e eficiente nas urgências e emergências para salvar vidas”, disse o prefeito.

O prefeito acompanhou o treinamento ao lado do secretário de Saúde Leandro Moreira dos Reis, o presidente da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti, Juliano Berges, do diretor do DEMUTRAN Paulo Mickza, a secretária de Planejamento Karina Peté e servidores da Prefeitura.