Corpo de Bombeiros faz 1.264 salvamentos

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) divulgou nesta segunda-feira (20) balanço das suas ações durante a temporada. Foram contabilizadas 151.986 ações preventivas durante os 65 dias do Verão Maior Paraná. O balanço é referente ao período entre 17 de dezembro de 2022 a 19 de fevereiro de 2023.

Foram realizados 1.264 salvamentos em água, porém nove pessoas morreram afogadas. O Corpo de Bombeiros reforça a importância em seguir as medidas de segurança para que o passeio seja tranquilo.

Além disso, os bombeiros localizaram 545 crianças que estavam perdidas nas areias, mostrando que o uso da pulseirinha de identificação é extremamente necessário. Até este fim de semana, as equipes já distribuíram 11.542 pulseirinhas de identificação.

“O Corpo de Bombeiros orienta os responsáveis pelas crianças que procurem os postos de guarda-vidas nas praias, para colocar a pulseirinha de identificação nas crianças. Isso é um cuidado a mais com elas, dentro e fora da água”, alerta a porta-voz do Corpo de Bombeiros no Verão Maior Paraná, capitã Thayane de Lima.

Os banhistas são orientados a ficar na faixa protegida, para que possam aproveitar o seu lazer de uma maneira segura e tranquila. “Orientamos também para que as pessoas evitem ingerir bebidas alcoólicas, antes de entrar na água. Esse cuidado é importante, principalmente neste período de feriado”, completou Thayane.

Durante a temporada do Verão Maior Paraná, o litoral paranaense conta com um efetivo de 535 bombeiros militares e 133 guarda-vidas civis, que estão nos 92 postos distribuídos em toda orla.

Os postos de guarda-vidas funcionam diariamente nas praias de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Ilha do Mel e, com um posto tático-móvel, em Morretes. Contando, inclusive, com embarcações para auxílio nas rondas marítimas e nos salvamentos.

“O trabalho dos guarda-vidas acontece diariamente, em todos os postos do litoral, das oito às dezenove horas. É importante que os turistas procurem a área protegida pelos guarda-vidas, porque caso seja necessário intervir de alguma forma estaremos por perto”, complementou a capitã.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná reuniu uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste, como atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e eventos esportivos, além de outras práticas relacionadas ao entretenimento.