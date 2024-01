Cresce 99,5% perícias em LOCAIS de CRIME

Contratação de novos servidores e reforço do quadro de funcionários terceirizados que possibilitou que os papiloscopistas empregados em atividades administrativas fossem redirecionados para essa atividade

A Polícia Civil do Paraná aumentou em 99,5% o número de perícias em locais de crime em 2023, na comparação ao ano anterior. Ao longo do ano passado foram contabilizadas 2.245 perícias, enquanto em 2022 foram 1.125. O serviço contribui para elucidação de crimes e identificação de vítimas e criminosos.

O aumento está relacionado à contratação de novos servidores e reforço do quadro de funcionários terceirizados que possibilitou que os papiloscopistas empregados em atividades administrativas fossem redirecionados para essa atividade. Com isso, servidores passaram a reforçar as equipes de perícias com o objetivo de dar mais agilidade na conclusão dos inquéritos policiais.

De acordo com o delegado chefe do Instituto de Identificação do Paraná (IIPR) da PCPR, Marcus Vinicius Michelotto, a área civil do IIPR, como a confecção de RGs, tem ficado sob responsabilidade de funcionários terceirizados e foi dinamizada com novos sistemas de informática, liberando os papiloscopistas para atuação na área de perícias.

“Conseguimos intensificar a utilização de equipes específicas tanto na área do homicídio, atendimento no local com vítimas de morte violenta, como em todas as questões patrimoniais”, explica Michelotto.

COLETAS PAPILOSCÓPICAS – Ainda em 2023, foram contabilizadas 9.294 coletas papiloscópicas. Em comparação com o ano anterior (6.691), houve um aumento de 38,9% no número de coletas.

Dentre os trabalhos desenvolvidos estão perícias necropapiloscópicas, retratos falados e identificação criminal. O trabalho visa otimizar as investigações e colaborar na produção de provas técnicas relativas à identificação humana.

Para o papiloscopista e chefe de perícia do IIPR, Allan Albuquerque, a perícia papiloscópica tem um papel de suma importância nas investigações criminais. “Muitas vezes é por intermédio apenas dela que a Polícia Civil consegue vincular uma pessoa a um local de crime. Em 2023 conseguimos positivar, ou seja, identificar uma pessoa em local de crime, em 49% das perícias nas quais encontramos fragmentos nos locais”, afirma.

CENTRAL DE ACIONAMENTOS – Em outubro de 2023 foi lançada a Central Estadual de Perícias e Coletas da PCPR. A iniciativa visa a melhoria e padronização nos acionamentos e atendimentos de local de crime e identificação criminal. Ela agrupa todos os acionamentos, o que possibilita ao operador acionar o papiloscopista mais próximo do local ou outro que esteja disponível no momento.