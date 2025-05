Dep. Maria Victoria destaca participação da Alep Itinerante

Na 51ª edição da Expoingá

A deputada estadual Maria Victoria (PP) participa nesta sexta-feira (9), em Maringá, da abertura oficial da Expoingá 2025, um dos mais importantes eventos agropecuários do Brasil. A 51ª edição da feira tem o tema “O Agro Conecta”, destacando o papel transformador do agronegócio em diversas áreas.

“A Expoingá é um orgulho para Maringá e para o Paraná. Reúne tecnologia, inovação, sustentabilidade e promove encontros entre produtores e empreendedores, impulsionando muitos negócios”, afirma Maria Victoria.

A deputada destaca a presença da Assembleia Itinerante, projeto interiorização do Poder Legislativo, dentro da programação da Expoingá. Haverá um estande, em funcionamento desde a abertura da Feira, e no dia 15/5 ocorrerá a Sessão Especial Itinerante para que representantes da sociedade civil organizada e da população possam dialogar com os parlamentares, apresentar reivindicações e propor melhorias para a cidade e região.

“A presença da Assembleia Legislativa na Expoingá reforça o compromisso dos deputados e deputadas de somar forças com as lideranças locais e regionais. Nosso estande é um canal aberto para transformar sugestões, críticas e necessidades em ações concretas”, pontua.

Serviços

O estande da Assembleia contará também com os serviços do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), da Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR), da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia e da Escola do Legislativo.

Expoingá

Realizada há mais de 50 anos pela Sociedade Rural de Maringá (SRM), a Expoingá reflete a força do agronegócio brasileiro e do Paraná, um dos estados mais produtivos do país e referência mundial na produção de alimentos e melhoramento genético.

O evento reúne expositores da pecuária, maquinários agrícolas, empresas ligadas à inovação e tecnologia no campo, além do parque de diversões, praça de alimentação e os shows. Estão confirmados cerca de 130 eventos técnicos.

A expectativa é de que sejam movimentados mais de R$ 1 bilhão em negócios nos 11 dias da Feira, que segue até o dia 18 de Maio no Parque Internacional de Exposições.