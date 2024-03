Deputada destina verba para o asilo platinense (vídeo)

São 100 mil reais a serem aplicados em equipamentos

A Deputada Federal Luísa Canziani reafirmando seu compromisso com a comunidade Platinense viabilizou recursos para o Asilo São Francisco de Assis.

O vereador Luciano Vermelho destacou como essa contribuição vai impactar positivamente nas atividades da entidade e a importância do suporte da parlamentar para instituições que desempenham um papel crucial no Norte Pioneiro.

A irmã Lourdes Nogueira, ao lado da irmã Maria Inês, agradeceu o vereador Vermelho e Gil Martins assessor da deputada pela indicação de emenda parlamentar no valor de 100 mil reais. Esse tipo de apoio é fundamental e fará uma grande diferença na vida dos residentes e cuidadores.