Deputada Luísa Canziani entre destaques do PR

“Cabeças do Congresso” pelo terceiro ano seguido

A deputada federal londrinense Luísa Canziani (PSD) é uma das cem parlamentares mais influentes do Congresso Nacional pelo terceiro ano consecutivo.

Do Paraná, apenas cinco deputados foram incluídos na lista juntamente com a deputada Luísa: Gleisi Hoffman (PT), Luiz Carlos Hauly (Podemos), Pedro Lupion (PP) e Zeca Dirceu (PT). A lista “Cabeças” do Congresso Nacional foi divulgada ontem pelo Diap e apontam os parlamentares que conseguem se destacar no parlamento brasileiro.

Em seu segundo mandato consecutivo, a deputada Luísa preside a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI). Em janeiro, ela assumiu a coordenação da bancada feminina da Câmara dos Deputados, deixando a função maio para assumir a CCTI. A deputada paranaense é membro titular do Grupo de Jovens Parlamentares das Organizações das Nações Unidades (ONU).

É a primeira parlamentar brasileira a conquistar o cargo e única participante da América Latina.

A escolha dos parlamentares mais influentes deste ano, foi impactada por três vetores: alternância do poder na presidência da República, reeleição dos presidentes das casas legislativas e formação de federações partidárias. A pesquisa inclui apenas os parlamentares que estavam no efetivo exercício do mandato no período de avaliação, que vai do 1º trimestre de 2023 até setembro de 2023.

PRESENÇA FEMININA – A presença de deputadas e senadoras entre os “Cabeças” do Congresso, em termos proporcionais, é pequena em relação ao total de mulheres no Parlamento. Das 99 deputadas federais e 15 senadoras da 57ª Legislatura, apenas 15 mulheres, sendo 11 deputadas e 4 senadoras, integram o grupo dos “Cabeças” do Congresso Nacional 2023. As 11 deputadas federais “Cabeças” do Congresso Nacional em 2023 representam 11% da bancada feminina da Câmara dos Deputados.

