Deputada e prefeita destacam construção de PRONTO SOCORRO

Investimento de R$ 4,1 milhões em Astorga

A parceria do Governo do Estado e da Prefeitura de Astorga está garantindo a construção do novo Pronto Atendimento Municipal (PAM). Ao todo são investidos R$ 4,1 milhões na obra, R$ 3,5 milhões do Estado e R$ 650 mil de contrapartida do município.

“O PAM vai garantir uma saúde de qualidade e mais perto da casa das pessoas. Uma estrutura moderna com capacidade para atendimentos de emergência e urgência”, disse a deputada Maria Victoria (PP).

A prefeita Suzie Pucillo (PP) agradeceu ao Governo do Estado pela cooperação na construção da unidade localizada ao lado do hospital regional Cristo Rei. A previsão é de que a obra seja concluída em 9 meses. “É o compromisso do Governo do Paraná com o município de Astorga”, disse.

De acordo com o governador Ratinho Júnior (PSD), o novo complexo médico tem como proposta fortalecer a rede de urgência e emergência da região. “É uma parceria da Secretaria da Saúde com o Município para levar a saúde mais perto das pessoas”.

O secretário da Saúde, Beto Preto (PSD), acrescentou que os recursos estão garantidos. “Uma obra que vai atender a população com muito carinho e respeito”.

PAM – A estrutura de cerca de 800 metros quadrados funcionará 24 horas e contará com serviços de consultas e triagem, exames, suturas e atendimento de emergência, além de aplicação de medicamentos e apoio diagnóstico para pacientes. A unidade terá capacidade para fazer até 2.100 atendimentos ao mês, de baixa e média complexidade.